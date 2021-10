Filippine: passaggio di un tifone, 9 morti e 11 dispersi (Di martedì 12 ottobre 2021) Almeno nove persone sono state uccise e undici sono disperse nelle Filippine dopo il passaggio di un potente tifone con forti piogge che hanno causato inondazioni e frane, hanno detto le autorità. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Almeno nove persone sono state uccise e undici sono disperse nelledopo ildi un potentecon forti piogge che hanno causato inondazioni e frane, hanno detto le autorità. ...

Ultime Notizie dalla rete : Filippine passaggio Filippine: passaggio di un tifone, 9 morti e 11 dispersi Almeno nove persone sono state uccise e undici sono disperse nelle Filippine dopo il passaggio di un potente tifone con forti piogge che hanno causato inondazioni e frane, hanno detto le autorità. Ieri piogge torrenziali sono cadute su intere regioni dell'isola più ...

Filippine, 9 morti e 11 dispersi per il passaggio di un tifone Le forti piogge hanno causato inondazioni e frane. Sono circa 20 le tempeste che colpiscono ogni anno l’arcipelago.

