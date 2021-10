Fedez al centro di una polemica per le sue parole su un concerto di Emma: la Marrone interviene (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuova polemica per Fedez e questa volta non c’entrano nulla le querele del Codacons. Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio il rapper milanese ha parlato di un concerto di Emma Marrone e del fatto che il pubblico fosse seduto. “Io mi ricordo una volta, non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Io sono andato ad un concerto di Emma Marrone, un sacco di anni fa. Giuro ci sono stato davvero. A Roma vado ed ero convinto di vedere un concerto di quelli che ero abituato a vedere. Invece erano tutti a sedere. Poi era tipo super in hype in quel periodo. Boh, erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo, erano più robe pop, però balli comunque, non lo so”. Alcuni fan della cantante si sono risentiti e mr ... Leggi su biccy (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuovapere questa volta non c’entrano nulla le querele del Codacons. Durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio il rapper milanese ha parlato di undie del fatto che il pubblico fosse seduto. “Io mi ricordo una volta, non pensavo che esistessero i concerti da seduto. Io sono andato ad undi, un sacco di anni fa. Giuro ci sono stato davvero. A Roma vado ed ero convinto di vedere undi quelli che ero abituato a vedere. Invece erano tutti a sedere. Poi era tipo super in hype in quel periodo. Boh, erano tutti seduti, non capisco perché. Forse era un pubblico comodo, erano più robe pop, però balli comunque, non lo so”. Alcuni fan della cantante si sono risentiti e mr ...

