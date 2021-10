Evergrande manca il terzo round di pagamento cedole

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per la terza volta in tre settimane,hato ildisu bond. Alcuni obbligazionisti hanno detto di non aver ricevuto pagamenti diper un totale di 148 milioni di dollari relativi ai bond di aprile 2022, aprile 2023 e aprile 2024 del colosso cinese che ha come maggior business lo sviluppo immobiliare. Ciò segue ilto ildi due coupon su bond da 83,5 milioni e da 47,5 milioni di dollari nelle scorse settimane. Crescono quindi le preoccupazioni per la sorte del gruppo cinese e i rischi di contagio per il settore immobiliare, visto che quando sarà superato il periodo di tolleranza di 30 giorni scatterà il default. Nonostante la Banca centrale cinese abbia immesso altra liquidità nel sistema finanziario per ...

Nonostante la Banca centrale cinese abbia immesso altra liquidità nel sistema finanziario per calmare i nervosismi alimentati dalla crisi di, le autorità cinesi non dovrebbero intervenire ...Neancora uno di indizio, per poter parlare con certezza di "bolla speculativa" del mercato immobiliare cinese, ma ci siamo vicini. Dopo la crisi del colosso "", adesso tocca alla "...(Teleborsa) - Per la terza volta in tre settimane, Evergrande ha mancato il pagamento di cedole su bond. Alcuni obbligazionisti hanno detto di non aver ricevuto pagamenti di cedole per un totale ...Primi scorci di seduta in deciso calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,24% a 25.609 punti dando così seguito ai ribassi di inizio ottava. Oltre alle crescenti preoccupazioni sull'inflazio ...