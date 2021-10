Esordio con il bastone in pubblico per la Regina Elisabetta II (Di martedì 12 ottobre 2021) La Regina Elisabetta II è stata vista camminare con l’ausilio di un bastone. Accade per la prima volta dal 2004, quando la Regina aveva dovuto usarne uno dopo essere stata operata al ginocchio, per partecipare a un impegno pubblico. Elisabetta, 95 anni, ha partecipato a una celebrazione all’Abbazia di Westminster in occasione del centenario della Royal British Legion, un’organizzazione a sostegno dei soldati e dei veterani dell’esercito britannico. Indossava un completo blu, cappotto e cappello abbinato. Per accedere all’abbazia non ha utilizzato l’ingresso principale ma ne ha usato un altro per abbreviare il più possibile il tragitto. Buckingham Palace ha rifiutato di commentare. Diventata Regina all’età di 25 anni, Elisabetta II regna da più di sei ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) LaII è stata vista camminare con l’ausilio di un. Accade per la prima volta dal 2004, quando laaveva dovuto usarne uno dopo essere stata operata al ginocchio, per partecipare a un impegno, 95 anni, ha partecipato a una celebrazione all’Abbazia di Westminster in occasione del centenario della Royal British Legion, un’organizzazione a sostegno dei soldati e dei veterani dell’esercito britannico. Indossava un completo blu, cappotto e cappello abbinato. Per accedere all’abbazia non ha utilizzato l’ingresso principale ma ne ha usato un altro per abbreviare il più possibile il tragitto. Buckingham Palace ha rifiutato di commentare. Diventataall’età di 25 anni,II regna da più di sei ...

