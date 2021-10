Diablo II Resurrected afflitto da problemi ai server (Di martedì 12 ottobre 2021) Diablo 2 Resurrected ha sofferto di problemi con i server sin dal suo lancio. L'account Twitter del servizio clienti europeo di Blizzard ha segnalazioni di problemi di accesso giornalieri e aggiornamenti frequenti con scuse per l'inconveniente. I problemi sembrano continuare nonostante Blizzard abbia eseguito una "manutenzione di emergenza" durante il fine settimana. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021)ha sofferto dicon isin dal suo lancio. L'account Twitter del servizio clienti europeo di Blizzard ha segnalazioni didi accesso giornalieri e aggiornamenti frequenti con scuse per l'inconveniente. Isembrano continuare nonostante Blizzard abbia eseguito una "manutenzione di emergenza" durante il fine settimana. Leggi altro...

