David Rossi, chi era il manager di Monte dei Paschi di Siena: “Omicidio o suicidio? “ (Di martedì 12 ottobre 2021) Il 6 marzo 2013 David Rossi, capo della comunicazione di Mps, fu trovato cadavere sulla strada sottostate il suo ufficio presso Rocca Salimbeni. Era il 6 marzo 2013 quando David Rossi, responsabile dell’area comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, fu trovato morto nella strada sottostante un ufficio della sede dell’istituto a Rocca Salimbeni. Il manager era stato perquisito dieci giorni prima nell’ambito dell’inchiesta sul Monte, ma non era indagato. Per gli inquirenti si è trattato di un suicidio, ma le misteriose circostanze della sua morte continuano a far discutere e ad alimentare altre ipotesi sulla sua tragica fine. David Rossi era nato a Siena, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Il 6 marzo 2013, capo della comunicazione di Mps, fu trovato cadavere sulla strada sottostate il suo ufficio presso Rocca Salimbeni. Era il 6 marzo 2013 quando, responsabile dell’area comunicazione di Bancadeidi, fu trovato morto nella strada sottostante un ufficio della sede dell’istituto a Rocca Salimbeni. Ilera stato perquisito dieci giorni prima nell’ambito dell’inchiesta sul, ma non era indagato. Per gli inquirenti si è trattato di un, ma le misteriose circostanze della sua morte continuano a far discutere e ad alimentare altre ipotesi sulla sua tragica fine.era nato a, ...

borghi_claudio : Io sono in commissione d'inchiesra David Rossi ma vi suggerisco di seguire la non stop delle audizioni in Senato pe… - borghi_claudio : Ora audizione comm. David Rossi con il Dott. Mingrone che credo sarà assai interessante. Non sono un fan delle audi… - JPMFIN : RT @M_Montigiani: Siena, Le Iene tornano sul caso David Rossi: le anticipazioni shock di stasera - Corriere di Siena - M_Montigiani : Siena, Le Iene tornano sul caso David Rossi: le anticipazioni shock di stasera - Corriere di Siena - Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Rinascita ScottLe Iene rilanciano lo scoop di LaC News24 sulla misteriosa morte di David Rossi #calabrianotizie #newscalabri… -