Colorado | viveva da due anni con uno pneumatico al collo | liberato un alce | ma ad un caro prezzo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo due, gli ufficiali delParks and Wildlife sono riusciti a liberare unche aveva unointorno al. Il tutto, però, ad unsalato per l'animale: le sue ...

leggo.it

Dopo due anni , gli ufficiali delParks and Wildlife sono riusciti a liberare un alce che aveva uno pneumatico intorno al collo . Il tutto, però, ad un prezzo salato per l'animale: le sue corna. Leggi anche - L'esemplare di ...Un alce con uno pneumatico al collo, di appena di quattro anni e mezzo,nel parco. Gli ufficiali delparks and wildlife lo hanno osservato per circa due anni. Tre tentativi di liberarlo sono stati inutili. Sabato, però, l'alce è stato privato della gomma, ...Dopo due anni, gli ufficiali del Colorado Parks and Wildlife sono riusciti a liberare un alce che aveva uno pneumatico intorno al collo. Il tutto, però, ad un prezzo salato ...L'animale, dal peso di 270 chilogrammi, vagava con la gomma attorno al collo da un paio di anni e più volte era stato avvistato dai soccorritori del parco. La soluzione, per tornare a vivere, è stata ...