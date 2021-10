Bufera Grande Fratello Vip, Soleil confessa tutto: “Abbiamo un copione, ecco chi deve provarci con Manuel” Signorini nei guai (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip sono accadute scintille. In particolare, Sophie Codegoni è stata accusata di essere entrata nella casa con l’intento di conquistare Manuel Bortuzzo soltanto per piacere al pubblico. A muovere le accuse è stata Soleil Sorge. Le due ragazze ieri hanno litigato violentemente. tutto è accaduto a causa della simpatia che si è creata tra le ex tronista di Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi, imprenditore ed ex fidanzato proprio di Soleil che, evidentemente, non ha ben digerito questa situazione e ha accusato i due di farsi gli occhi dolci soltanto per strategia. tutto è sfociato in una forte lite tra le due bionde, con Gianmaria che silenziosamente restava a guardare, senza prendere le parti di nessuna delle due. Le accuse sono ... Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella puntata di ieri delVip sono accadute scintille. In particolare, Sophie Codegoni è stata accusata di essere entrata nella casa con l’intento di conquistareBortuzzo soltanto per piacere al pubblico. A muovere le accuse è stataSorge. Le due ragazze ieri hanno litigato violentemente.è accaduto a causa della simpatia che si è creata tra le ex tronista di Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi, imprenditore ed ex fidanzato proprio diche, evidentemente, non ha ben digerito questa situazione e ha accusato i due di farsi gli occhi dolci soltanto per strategia.è sfociato in una forte lite tra le due bionde, con Gianmaria che silenziosamente restava a guardare, senza prendere le parti di nessuna delle due. Le accuse sono ...

