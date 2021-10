Borussia Mönchengladbach vs Stoccarda: i numeri (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Borussia Mönchengladbach ha incassato più sconfitte interne in Bundesliga contro lo Stoccarda (15) che contro ogni altra squadra, mentre lo Stoccarda ha ottenuto più successi esterni contro il Borussia che contro ogni altra formazione nel massimo campionato. Il Mönchengladbach ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite di Bundesliga contro lo Stoccarda, dopo aver vinto cinque dei sei incontri precedenti. Nella scorsa stagione, il Borussia ha subito la prima sconfitta interna contro lo Stoccarda dal novembre 2012 (1-2). Lo Stoccarda ha guadagnato 11 punti da posizione di svantaggio nella scorsa Bundesliga, più di un terzo dei quali nei due confronti con il Mönchengladbach (2-2 in casa, 2-1 in ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Ilha incassato più sconfitte interne in Bundesliga contro lo(15) che contro ogni altra squadra, mentre loha ottenuto più successi esterni contro ilche contro ogni altra formazione nel massimo campionato. Ilha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite di Bundesliga contro lo, dopo aver vinto cinque dei sei incontri precedenti. Nella scorsa stagione, ilha subito la prima sconfitta interna contro lodal novembre 2012 (1-2). Loha guadagnato 11 punti da posizione di svantaggio nella scorsa Bundesliga, più di un terzo dei quali nei due confronti con il(2-2 in casa, 2-1 in ...

