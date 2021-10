Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti: “Abbiamo perso un figlio. Dolore enorme ma tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ho sempre condiviso con voi ogni parte della mia vita perché è facile far vedere i grandi sorrisi e la felicità, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova”. Inizia così la lunga e toccante lettera che Bianca Atzei ha pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram: la cantante 34enne ha deciso di rompere la Cortina della privacy per condividere con i suoi fan il momento di Dolore che lei e il compagno Stefano Corti stanno vivendo a causa di un aborto spontaneo. “Più di un anno fa Abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire: non pensarci, perché più ci pensi e più non arriva. Come fa una donna, però, a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo? Quando realizzi di sentirti pronta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ho sempre condiviso con voi ogni parte della mia vita perché è facile far vedere i grandi sorrisi e la felicità, ma spesso accadono anche cose brutte che ti mettono a dura prova”. Inizia così la lunga e toccante lettera cheha pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram: la cantante 34enne ha deciso di rompere lana della privacy per condividere con i suoi fan il momento diche lei e ilstanno vivendo a causa di un aborto spontaneo. “Più di un anno facercato une spesso ci siamo sentiti dire: non pensarci, perché più ci pensi e più non arriva. Come fa una donna, però, a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo? Quando realizzi di sentirti pronta a ...

'Ho perso il mio bambino': il dramma di Bianca Atzei 'Bisogna avere il coraggio di mostrarsi fragili'. E Bianca Atzei ha deciso di farlo, pubblicando su Instagram un lungo e doloroso messaggio, nel quale ha svelato di avere perso il bambino che aspettava dal suo compagno, la iena Stefano Corti. Un aborto ...

