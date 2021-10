Advertising

qn_lanazione : Autogrill da demolire, l'autostrada cambia percorso #Siena @muoversintoscan @in_appennino -

Ultime Notizie dalla rete : Autogrill demolire

La Nazione

Montepulciano (Siena), 12 ottobre 2021 " C'è undae per consentire i lavori il tracciato dell' autostrada A1 cambia percorso per un paio di giorni. La struttura in questione è quella "a ponte" che passa sopra l'Autostrada del ...Montepulciano (Siena), 12 ottobre 2021 " C'è undae per consentire i lavori il tracciato dell' autostrada A1 cambia percorso per un paio di giorni. La struttura in questione è quella "a ponte" che passa sopra l'Autostrada del ...Montepulciano (Siena), 12 ottobre 2021 – C'è un autogrill da demolire e per consentire i lavori il tracciato dell'autostrada A1 cambia percorso per un paio di giorni. La strutt ...L’autogrill Montepulciano ovest verrà demolito il prossimo weekend, tra venerdì 15 e lunedì 18 ottobre. Lo storico punto di ristoro sull’autostrada del nostro territorio, con ...