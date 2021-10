ASCOLTITV 11 OTTOBRE 2021 | I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 21 | 9% | GFVIP 20 | 7% | DISASTRO RAI2 3 | 1% E ITALIA 1 2 | 8% | AMICI 22 | 8% | MATANO 17 | 9% VS D’URSO 12 | 9% | CADUTA LIBERA VERSO IL 21%

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 12 ottobre 2021) ASCOLTI TV 11· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – xM E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – 1273 21.21UnoMattina – 1120 19.90Storiene – 944 18.40Storiene – 920 15.30E’ Sempre Mezzogiorno – 1616 14.90Tg1 – 3425 24.13Oggi è un Altro Giorno – 1615 12.90Paradiso delle Signore – 1806 17.32Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 1681 17.00Vita in Diretta – 1981 17.90L’Eredità – 2762 19.40L’Eredità – 4093 21.80Tg1 – 5196 23.24Soliti Ignoti – 4863 19.60di– 4568 21.88 2281 18.34 339 13.76 3339 28.60Maggioni + Costanzo – 685 7.46 + 263 5.02 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1116 18.57Mattino 5 – 1035 18.61Mattino 5 – 883 17.23Forum – 1410 17.44Tg5 – 3007 22.34Beautiful – 2570 18.40Una Vita – 2522 ...