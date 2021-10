Alex Belli rifiuta di dormire con le donne al GF Vip | “Sono sposato”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Cosa ha detto? Dopo la lunga diretta Jo Squillo , parlando a tu per tu con Davide Silvestri, Soleil Sorge e, ha rivelato di esserci rimasta male per essere stata nominata in maniera palese ...Attenzione" ha confessatotrovando l'appoggio di Jo Squillo . Scopri le ultime news sul Grande Fratello .GF Vip, nel dopo puntata (nonostante le tante richieste) Alex Belli rifiuta le proposte di dormire con le donne: "Sono sposato" ...Al "Grande Fratello Vip 6", Amedeo Goria è stato protagonista di un confronto con la fidanzata Vera Miales che gli ha rivelato di non aspettare un bambino.