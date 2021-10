Afghanistan: Draghi a G20, 'lavorare insieme, soprattutto su crisi umanitaria' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Ho invitato tutti a cercare di lavorare il più possibile insieme, soprattutto sulla risposta della crisi umanitaria per permettere di superare le inevitabili differenza di vedute di politica estera. Su questo non ci sono diversità". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Ho invitato tutti a cercare diil più possibilesulla risposta dellaper permettere di superare le inevitabili differenza di vedute di politica estera. Su questo non ci sono diversità". Così il premier Marioin conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'

