Viabilità Roma Regione Lazio del 11-10-2021 ore 20 | 30

(Di lunedì 11 ottobre 2021)11 OTTOBREORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE PRENESTINA ENINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITEFIUMICINO ED OSTIENSE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO RIMAMENDO IN VIA APPIA, IN PROVINCIA DI LATINA, SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONDI, MONTE SAN BIAGIO E CISTERNA DI LATINA MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE, A CECCANO SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI ...