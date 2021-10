Un ex Juve rischia il carcere: commesse ben 7 infrazioni! (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ex attaccante di Arsenal e Juventus, Nicklas Bendtner, rischia grosso. Come riporta Alfredo Pedullà, il calciatore danese è stato infatti condannato dal tribunale di Copenaghen per aver commesso 7 infrazioni al volante nell’ultimo anno. I reati di cui è accusato sarebbero di eccesso di velocità (due multe) e possesso di patente non valida (cinque volte). Il giocatore, dal canto suo, ha tentato di sostenere la propria innocenza. Difatti, ha affermato di credere che la patente del Regno Unito fosse valida anche in territorio danese. Parole che non hanno intenerito il giudice che, infatti, ha optato per il sequestro della vettura (dal valore di 270mila euro) più una multa di 5400 euro, senza contare le spese legali. In alternativa, dovrà scontare 20 giorni di carcere. POTREBBE INTERESSARTI: Fiorentina, brutte notizie ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’ex attaccante di Arsenal entus, Nicklas Bendtner,grosso. Come riporta Alfredo Pedullà, il calciatore danese è stato infatti condannato dal tribunale di Copenaghen per aver commesso 7 infrazioni al volante nell’ultimo anno. I reati di cui è accusato sarebbero di eccesso di velocità (due multe) e possesso di patente non valida (cinque volte). Il giocatore, dal canto suo, ha tentato di sostenere la propria innocenza. Difatti, ha affermato di credere che la patente del Regno Unito fosse valida anche in territorio danese. Parole che non hanno intenerito il giudice che, infatti, ha optato per il sequestro della vettura (dal valore di 270mila euro) più una multa di 5400 euro, senza contare le spese legali. In alternativa, dovrà scontare 20 giorni di. POTREBBE INTERESSARTI: Fiorentina, brutte notizie ...

GoalItalia : Brutte notizie per Allegri: si ferma McKennie ?????? Problema muscolare, rischia di saltare Juve-Roma ?????? - twitoscs : @ilnapoleso Cosa rischia la Juve ? - a99904573 : RT @TuttoMercatoWeb: Bendtner nei guai: 7 infrazioni al volante in un anno, l'ex Juve rischia anche il carcere - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Bendtner nei guai: 7 infrazioni al volante in un anno, l'ex Juve rischia anche il carcere - gilnar76 : Bendtner nel caos: l’ex Juve rischia il carcere. Il motivo #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -