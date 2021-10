Ultime Notizie Roma del 11-10-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio migliaia di persone all’assemblea generale convocata aall’indomani dell’aggressione alla sede della CGIL insieme a Cisl e Uil abbiamo capito che bisognava rispondere dice Landini È stata un’offesa la nostra Costituzione l’allarme dal Viminale per il salto di qualità dimostrata Dagli estremisti la ministra dell’interno Luciana lamorgese convoca per mercoledì il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica ma è accusata da Giorgia Meloni di pessima gestione dell’ordine pubblico mentre Salvini chiede lumi sulla presenza di estremisti violenti e minaccia chi sbaglia paga intanto 12 persone sono state arrestate per gli scontri fra loro leader di Forza Nuova Roberto fiore Giuliano Castellino Forza Nuova e gli altri movimenti politici d’ispirazione ...