Tumore al seno, donne in passerella belle e senza paura (Di lunedì 11 ottobre 2021) Parliamo di donne e parliamo di coraggio. Durante una New York Fashion Week AnaOno, un brand lanciato nel 2014 sfila in passerella con modelle che hanno affrontato la lotta contro il Tumore al seno. La mission del brand è ben precisa e chiara: realizzare capi intimi per le donne che hanno subito interventi al seno, dalla ricostruzione alla mastectomia. La storia della fondatrice del brand AnaOno Dana Donofree è americana di Philadelphia e aAll’apice della sua carriera come fashion design, si ritrova a dover subito un intervento di asportazione del seno. Una doppia mastectomia le porta via la sua femminilità e la sua sicurezza. A 33 anni affronta l’intervento di ricostruzione dei seni, ma decide di non farsi ricostruire i capezzoli. Opta invece per dei tatuaggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Parliamo die parliamo di coraggio. Durante una New York Fashion Week AnaOno, un brand lanciato nel 2014 sfila incon modelle che hanno affrontato la lotta contro ilal. La mission del brand è ben precisa e chiara: realizzare capi intimi per leche hanno subito interventi al, dalla ricostruzione alla mastectomia. La storia della fondatrice del brand AnaOno Dana Donofree è americana di Philadelphia e aAll’apice della sua carriera come fashion design, si ritrova a dover subito un intervento di asportazione del. Una doppia mastectomia le porta via la sua femminilità e la sua sicurezza. A 33 anni affronta l’intervento di ricostruzione dei seni, ma decide di non farsi ricostruire i capezzoli. Opta invece per dei tatuaggi ...

poliziadistato : Anche la #poliziadistato a Roma per #raceforthecure Solidali con la ricerca per combattere il tumore al seno… - zaiapresidente : ???? LA BLOGGER ENRICA, 34 ANNI, RACCONTA SUI SOCIAL LA SUA LOTTA CONTRO IL TUMORE AL SENO. Leggete la sua storia su… - farmaangeletti : Ti ricordiamo che la Regione Lazio in occasione dell'OTTOBRE ROSA offre alle donne tra i 45 e 49 anni l'opportunità… - vasco_fra : RT @EliLillyItalia: La sopravvivenza a 5 anni delle donne con tumore al seno in Italia è pari all'87%. - BasicLifeSupp : Tumore al seno. A Roma 12 squadre di canottaggio si sfidano per sensibilizzare sulla prevenzione -