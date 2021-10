Trova mazzetta da migliaia di euro e la consegna ai carabinieri | chi è il proprietario?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trova mazzetta

LA NAZIONE

Vi sono però dei particolari che solo chi ha smarrito la '' può conoscere. Naturalmente il legittimo proprietario si può rivolgere alla stazione carabinieri di Levanto. Intanto ci godiamo il ...stato di nuovo preso di mira dai ladri il chiosco Barrio Caffè che siproprio davanti alla Divina Provvidenza su via Gramsci a Nettuno . Sono gli stessi gestori del ...con una, la vetrata,...Levanto (La Spezia), 11 ottobre 2021 – Una grossa somma di denaro è stato consegnata da una persona ai carabinieri di Levanto. I militari ora stanno cercando il proprietario di quei soldi. Si tratta d ...Scandalo Pandora Papers, opposizioni unite contro il presidente Piñera: presunte tangenti da un amico per non creare la riserva naturale nell’arcipelago di Humboldt a favore di un progetto minerario ...