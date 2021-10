Trema la terra in Basilicata, scossa di terremoto 3.4: paura tra i cittadini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Trema la terra in Basilicata. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata in provincia di Potenza, alle ore 13.33. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Campomaggiore, a una profondità di 36 chilometri. Il sisma è stato avvertito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021)lain. Unadidi magnitudo 3.4 è stata registrata in provincia di Potenza, alle ore 13.33. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Campomaggiore, a una profondità di 36 chilometri. Il sisma è stato avvertito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

tommasofaoro : @MChiara25 no no ma lungi da me dare consigli era solo la mia opinione! il giorno che la gente si mette a fare le c… - DelmonteRinaldo : @barbarab1974 @saratripodi2 Cara Barbara Questi Non Sanno Quello Che Fanno i Loro Risultati Catastrofici Si Vedrann… - FernandezZicavo : La terra trema. Visconti. - HaugeFan : RT @GuarroPas: #Milan, alla presentazione di #Pioli, #Gazidis trova fondamentale rassicurare i tifosi con discorsi fuori contesto. “Il fond… - AnnaMar27545258 : RT @megghie73: Perché l’anima sa dove andare e non sempre sente il bisogno di parlare, ma quando lo fa…trema l’aria e la terra si scuote. U… -

Ultime Notizie dalla rete : Trema terra Terremoto in Valle d'Aosta oggi, domenica 10 ottobre 2021: scossa M 2.3 in provincia di Aosta | Dati INGV Foto @OpenStreetMap Contributors Terremoto in Valle d'Aosta oggi, domenica 10 ottobre 2021: scossa M 2.3 a Bionaz Trema ancorala terra al Nord Italia! L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.40 di oggi , domenica 10 ottobre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con ...

Terremoto oggi in Trentino Alto Adige, 9 ottobre 2021: scossa M 2.4 in provincia di Trento - Dati INGV Leggi anche Scossa di terremoto avvertita intensamente nel Mediterraneo: trema la terra per decine di km, dati ufficiali e zone colpite La scossa di terremoto strumentale più intensa Non sono stati ...

Trema la terra, scossa di terremoto avvertita nella serata di giovedì: paura sui social CesenaToday Foto @OpenStreetMap Contributors Terremoto in Valle d'Aosta oggi, domenica 10 ottobre 2021: scossa M 2.3 a Bionazancoralaal Nord Italia! L' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.40 di oggi , domenica 10 ottobre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con ...Leggi anche Scossa di terremoto avvertita intensamente nel Mediterraneo:laper decine di km, dati ufficiali e zone colpite La scossa di terremoto strumentale più intensa Non sono stati ...