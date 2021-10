Torta di patate grattugiate con cipolle: appetitosa con solo 220 calorie! (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Torta di patate grattugiate e cipolle: appetitosa, ma con solo 220 calorie! La Torta di patate grattugiate e cipolle: appetitosa, ma con solo 220 calorie! Il piatto che ti proponiamo oggi è di quelli appetitosi e divertenti. Non a caso, è a base di patate: a chi non piacciono, le patate? Tutti le amano, bambini compresi, quindi la probabilità di deludere qualcuno con un piatto “patatoso” è minima, quasi risibile. Tra l’altro questa particolare ricetta che ti suggeriamo qui sotto è anche un modo un pochino “furbo” per convincere i pargoli a mangiare la cipolla. Il “trucco” è semplice, in realtà la cipolla si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladi, ma con220Ladi, ma con220Il piatto che ti proponiamo oggi è di quelli appetitosi e divertenti. Non a caso, è a base di: a chi non piacciono, le? Tutti le amano, bambini compresi, quindi la probabilità di deludere qualcuno con un piatto “patatoso” è minima, quasi risibile. Tra l’altro questa particolare ricetta che ti suggeriamo qui sotto è anche un modo un pochino “furbo” per convincere i pargoli a mangiare la cipolla. Il “trucco” è semplice, in realtà la cipolla si ...

Advertising

ATavolaConLia : Per una #cena sfiziosa e diversa dal solito, che ne dite di una #Torta #Salata con #Patate e #Funghi?!? Prendete no… - _Vale_ria_ : @Valeriotta_ Torta di patate? È buonissima - feritbeyx : Vivere in casa mia significa svegliarsi la domenica mattina e sentire già odore di: -bolognese -pollo/carne -pa… - Isaporidicasa : TORTA SALATA CON PATATE E SALSICCIA - ronrons2 : @YoStoConTarabas il menù fisso del mio compleanno (a mia richiesta??: l'unico giorno dell'anno in cui potevo 'discut… -