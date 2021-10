Talebani agli Usa | l’Afghanistan non sarà una base per terroristi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nei Colloqui di Doha di questi giorni ihanno assicuratoUSA che il nuovo Governo deisi impegna per impedire ad estremisti edi fare attacchi contro altri Paesi partendo dal. Colloqui di Doha, nessuna collaborazione tra Usa econtro l’ISIS Nei colloqui di Doha tra gli USA e il nuovo Governo dei, questi ultimi affermano che gli studenti coranici sono impegnati ad assicurare che il territorio afghano nonusato per lanciare attacchici. Il timore è che gli estremisti facciano degli attacchici contro altri Paesi partendo dal. Il portavoce dei, Suhail Shaneen, afferma che ...

Advertising

Corriere : I talebani agli Usa: lotta al terrorismo, ma niente cooperazione contro l’Isis - giacDomenico : I talebani agli Usa: lotta al terrorismo, ma niente cooperazione contro l’Isis - MereniMartina : RT @Geopoliticainfo: - sg_post : RT @Geopoliticainfo: - AlessandroDalai : Viaggio nell’Helmand con i mercanti d’oppio “Ecco l’oro dei talebani” L’Afghanistan è il primo produttore di eroina… -

Ultime Notizie dalla rete : Talebani agli

Corriere della Sera

Tra le domande postestudenti vi sono lo scopo del loro studio negli Stati Uniti, il loro ... Da quando hanno preso il controllo di Kabul, ihanno cercato di evitare che la Cina sostenesse ......con gli Stati Uniti gli Stati Uniti che definiscono gli incontri Franchi assicurano che i...ha chiesto l'adozione Sport La zampata di chili a Rivalta la Spagna e la Francia davantioltre ...Da parte dei Talebani nessuna cooperazione contro l’Isis in Afghanistan: “Stop alle interferenze degli Stati Uniti nel Paese” ...Ai colloqui di Doha, i talebani assicurano agli USA che l'Afghanistan non sarà una base per i terroristi. Gli Usa pronti ad aiuti umanitari.