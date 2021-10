Stellantis | sindacati | dipendenti Grugliasco a Mirafiori

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Le attivitàdella ex Bertone, oggi Agap, disaranno spostate a. Aresterà per ora soltanto la lastratura che sarà trasferita al termine del piano nel 2024. ...

Le attivitàdella ex Bertone, oggi Agap, di Grugliasco saranno spostate a Mirafiori. A Grugliasco resterà per ora soltanto la lastratura che sarà trasferita al termine del piano nel 2024. Tutti i ...In netto rialzo le auto, con Ferrari (+1,3%) e(+0,9%), che a mercati chiusi è stata protagonista di un incontro al Mise insieme ai. Nell'industria spicca Leonardo (+1,1%) e va ...Milano, 11 ott. (LaPresse) - Il sito di Grugliasco del gruppo Stellantis - e le attività di assemblaggio, verniciatura e lastratura - verrà accorpato entro il ...Le attività Stellantis della ex Bertone, oggi Agap, di Grugliasco saranno spostate a Mirafiori. A Grugliasco resterà per ora soltanto la lastratura che sarà trasferita al termine del piano nel 2024. T ...