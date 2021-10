Sospesa la vice questore no green pass Schilirò (Di lunedì 11 ottobre 2021) E' stata Sospesa la vicequestore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei no green pass a San Giovanni a Roma. Il provvedimento di sospensione le è stato ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 ottobre 2021) E' statalaAlessandra, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei noa San Giovanni a Roma. Il provvedimento di sospensione le è stato ...

Advertising

Corriere : Sospesa in via cautelativa Nunzia Schilirò, la vice questore no vax - Agenzia_Ansa : Sospesa la vice questore Alessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei 'n… - Corriere : Sospesa in via cautelativa Nunzia Schilirò, la vice questore no vax - zazoomblog : Sospesa la vice questore no green pass Schilirò - #Sospesa #questore #green #Schilirò - alessandromeuc4 : RT @la_kuzzo: ++ Sospesa vice questore no green pass Schilirò ++ Provvedimento notificato oggi -