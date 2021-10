Snowboard | March | “A Pechino obiettivo vincere una medaglia” VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Sto bene, ho passato una preparazione intensa, adesso abbiamo iniziato sulla neve. Abbiamo ancora un po’ da fare, sono contento che le gare non siano tra poco“. Scherza così Aaron, azzurro delloparallelo, ai microfoni di Sportface nel corso del Fisi Day di Milano. “Abbiamo molto lavoro da fare, in questo momento credo vada tutto bene: sono in forma, devo percorrere ancora qualche chilometro sulla tavola e cerco di preparare bene le gare” ha aggiunto l’azzurro delloparallelo in vista della stagione 2021/2022 che culminerà con le Olimpiadi di. “Le mie tre Olimpiadi? Ogni edizione è particolare, so cosa mi aspetta, ma asarà molto diverso a causa della pandemia. Sono esperto in questo senso, ma non penso sia un grande vantaggio – ha proseguito ...