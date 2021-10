Sequestra la fidanzata e la costringe a prostituirsi: 20enne vittima di violenze e abusi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli studi sulla cultura dello stupro ci hanno portato a comprendere che la violenza non è quasi mai solamente fisica. O meglio, spesso è solo l’atto finale di un lungo copione fatto di abusi emotivi, psicologici, monetari e individuali. Seppur possano sembrare concetti astratti, purtroppo abbiamo riscontri di ciò ogni giorno, l’ultima vittima di queste violenze è una giovanissima 20enne originaria di Roma. Fortunatamente salvata dalla madre e dai Carabinieri intervenuti. Il carnefice in questione è un cittadino romeno di 25 anni, con precedenti, che aveva azzerato la dignità della sua compagna, la giovane 20enne. La storia è fatta di vessazioni psicologiche, violenze fisiche e privazione di libertà: dove lui costringeva la ragazza a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli studi sulla cultura dello stupro ci hanno portato a comprendere che la violenza non è quasi mai solamente fisica. O meglio, spesso è solo l’atto finale di un lungo copione fatto diemotivi, psicologici, monetari e individuali. Seppur possano sembrare concetti astratti, purtroppo abbiamo riscontri di ciò ogni giorno, l’ultimadi questeè una giovanissimaoriginaria di Roma. Fortunatamente salvata dalla madre e dai Carabinieri intervenuti. Il carnefice in questione è un cittadino romeno di 25 anni, con precedenti, che aveva azzerato la dignità della sua compagna, la giovane. La storia è fatta di vessazioni psicologiche,fisiche e privazione di libertà: dove luiva la ragazza a ...

