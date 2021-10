Selvaggia Lucarelli, frecciatina a Barbara d’Urso: l'addio a "Il Fatto" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Selvaggia Lucarelli è stata ospitata da Mara Venier domenica pomeriggio in occasione di Domenica In, ma nell'annunciarlo via Instagram ha erroneamente taggato il profilo Sunday Live di Barbara d'Urso. Poco dopo si è corretta: “Ho scritto Domenica Live! Nooo! domenica dentro! Ma il danno era già stato Fatto. Sempre su Instagram, la giornalista ha poi pubblicato un video che puzza un po' di una frecciata pungente nei confronti di Barbara d'Urso: "Ma non è bello che continui a sottolineare il mio errore, siete davvero delle stronze, ve lo dico con il cuore. E poi scusa, pensi che possa taggare un programma che oops, l'hanno chiuso? Semplice errore o frecciatina? Nel dubbio, la notizia di oggi è che Selvaggia Lucarelli ha lasciato Il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 11 ottobre 2021)è stata ospitata da Mara Venier domenica pomeriggio in occasione di Domenica In, ma nell'annunciarlo via Instagram ha erroneamente taggato il profilo Sunday Live did'Urso. Poco dopo si è corretta: “Ho scritto Domenica Live! Nooo! domenica dentro! Ma il danno era già stato. Sempre su Instagram, la giornalista ha poi pubblicato un video che puzza un po' di una frecciata pungente nei confronti did'Urso: "Ma non è bello che continui a sottolineare il mio errore, siete davvero delle stronze, ve lo dico con il cuore. E poi scusa, pensi che possa taggare un programma che oops, l'hanno chiuso? Semplice errore o? Nel dubbio, la notizia di oggi è cheha lasciato Il ...

