Salvini ricorda Giovanna Reggiani | “Massimo impegno per rendere le città sicure”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA – Questa mattina a Roma, alla stazione Tor di Quinto, il leader della Lega Matteoha depositato un mazzo di fiori in ricordo di, 47enne che il 30 ottobre 2007 fu brutalmente violentata e gettata in fin di vita in una scarpata prima di morire in agonia. Queste le parole di: “Mai dimenticare queste orribili tragedie. Una preghiera per la poverae, a Roma come in tutta Italia,perla nostre, dal centro alle periferie,e vivibili per tutti”. L'articolo L'Opinionista.