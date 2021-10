Salerno, mazzette in cambio di appalti: arrestato consigliere fedelissimo di De Luca (Di lunedì 11 ottobre 2021) Salerno. E’ finito agli arresti domiciliare il consigliere regionale di Campania Libera, Nino Savastano, già assessore delle politiche sociali del Comune di Salerno e fedelissimo del governatore De Luca. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica per tangenti e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 11 ottobre 2021). E’ finito agli arresti domiciliare ilregionale di Campania Libera, Nino Savastano, già assessore delle politiche sociali del Comune didel governatore De. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica per tangenti e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

