Per Brunetta, "L'Italia ha un enorme debito pubblico ma può contare sull'export" (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - “Che cosa s'intende esattamente per sostenibilità del debito pubblico?”, si chiede su Il Foglio il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Per rispondere che “in economia l'espressione che si usa per valutare la sostenibilità del debito pubblico di un Paese è il cosiddetto ‘snowball effect', ovvero la differenza tra il tasso di crescita nominale del pil e il tasso di interesse implicito del debito, identificabile solitamente nel rendimento medio”. E “se è vero che l'Italia ha un enorme problema di debito pubblico – analizza Brunetta – è altrettanto vero che il nostro Paese può vantare un surplus commerciale invidiabile derivante dall'elevato export del suo Made ... Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - “Che cosa s'intende esattamente per sostenibilità del?”, si chiede su Il Foglio il ministro della Pubblica amministrazione Renato. Per rispondere che “in economia l'espressione che si usa per valutare la sostenibilità deldi un Paese è il cosiddetto ‘snowball effect', ovvero la differenza tra il tasso di crescita nominale del pil e il tasso di interesse implicito del, identificabile solitamente nel rendimento medio”. E “se è vero che l'ha unproblema di– analizza– è altrettanto vero che il nostro Paese può vantare un surplus commerciale invidiabile derivante dall'elevatodel suo Made ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Brunetta PA: con il ritorno in ufficio, PIL boom nel 2021 Con il ritorno in presenza in ufficio dei lavoratori della Pubblica amministrazione, il PIL ne beneficerà e crescerà il Pil nel 2021. Così il ministro Renato Brunetta che ha deciso per la fine dello smart working nella PA. "Il green pass e il ritorno al lavoro in presenza nella p.a. "significa che intere parti delle nostre città ricominciano a vivere" e a ...

