Parlamento torni ad essere centro di accoglienza delle istanze degli Italiani e dei Lavoratori | inclusi quelli in divisa

È chiaro che attaccare la sede della Cgil è un atto da condannare per quello che rappresentano i sindacati, la difesa dei diritti dei Lavoratori e del diritto al lavoro dignitoso. Gli estremisti non hanno colore politico, sono solo dei violenti che vanno fermati con la legge, prevenendo e contrastando con determinazione la loro azione e influenza negativa. Non si può neanche esprimere solidarietà solo alla Cgil e non parlare della violenza subita dalle FFOO in campo per garantire il diritto a manifestare pacificamente della quasi totalità di quelle persone (credo sfugga ai più cosa significhi stare sul pezzo per tutte quelle ore e rimanere concentrati, proteggendo le persone e isolando la frange violente e antidemocratiche che fanno dimenticare le ragioni della piazza). Una dimostrazione di preparazione e di professionalità eccellente e da lodare. L'ordine ...

