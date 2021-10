Nascono i giardini e i campi della resistenza climatica

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A 15 chilometri da Vicenza, a Torre di Zovencedo, c’è un giardino coraggioso. Lo ha inventato Camilla Zanarotti, agronoma e paesaggista, dove pochi lo avrebbero immaginato: in un terreno scosceso, segnato da molte rocce e poche piogge. Lo ha fatto all’antica, con i terrazzamenti che strappano la pianura al crinale e piccole conche che utilizzano ogni goccia d’acqua disponibile. E in questo fortino ha disposto piante da battaglia: specie mediterranee come rosmarino e lavanda, ma anche rose e più di 3 mila tulipani. E’ nato così il GiardinoTorre e delle piante tenaci. Uno dei 28oniche l’Associazione degli architetti paesaggisti (Aiapp) ha selezionato per l’edizione 2021 di “e Paesaggi aperti” che si sta concludendo. Dietro questa scelta ...