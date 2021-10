Mille in piazza a Trieste, diritti lavoro e no Green pass (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dai diritti al lavoro alla scuola, passando per la sanità, fino alla protesta contro il Green pass. Sono questi i temi che hanno portato in piazza i rappresentanti dei sindacati Usb, Usi e Cobas, tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Daialalla scuola,ando per la sanità, fino alla protesta contro il. Sono questi i temi che hanno portato ini rappresentanti dei sindacati Usb, Usi e Cobas, tre ...

Advertising

PetriMarusco : RT @angelo_falanga: Polonia, dopo il guaio provocato da Vojtyla che con i mille miliardi del banco ambrosiano (mai trovati) aprì le porte a… - il_piccolo : Nel video di Andrea Lasorte la partenza del corteo organizzato a Trieste dall'Usb in occasione dello sciopero gener… - Marco1999Busa : RT @triolo_antonio: A Roma c'è un gruppetto, sempre lo stesso, che trasforma in merda qualunque manifestazione. Essere in piazza mille o un… - GPTurchi : RT @triolo_antonio: A Roma c'è un gruppetto, sempre lo stesso, che trasforma in merda qualunque manifestazione. Essere in piazza mille o un… - LBaccio : RT @triolo_antonio: A Roma c'è un gruppetto, sempre lo stesso, che trasforma in merda qualunque manifestazione. Essere in piazza mille o un… -