Milan, Leao fa meraviglie anche con il Portogallo: assist e due legni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Rafael Leao, attaccante del Milan, ha debuttato con la Nazionale maggiore del Portogallo nel 3-0 contro il Qatar. E che partita ha fatto! Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 ottobre 2021) Rafael, attaccante del, ha debuttato con la Nazionale maggiore delnel 3-0 contro il Qatar. E che partita ha fatto!

Advertising

OptaPaolo : 28' - Davide Calabria, dopo 28 secondi, ha segnato il terzo gol più veloce del Milan in Serie A dal 2004/05 (da qua… - pisto_gol : Ata-Mil 2:3 Il Milan è tostissimo: segna subito con Calabria, Maignan para tutto, fa 2:0 con l’ottimo Tonali, 3:0 c… - zorrobobi : Ragazzi qua si rischia di giocare pertite come roma milan e il derby con castillejo titolare . Ad oggi abbiamo Leao… - DanieleCR_ : RT @musagete10: Traversa di Leao Traversa di Alexis Traversa di Theo Bravi, prendeteli in nazionale così nel #Milan fate gol. - Lalinho_1O : @IlBuonFabio Ma come ci sono esempi in altre squadre, su cui quindi non c’entra il Milan. Sensi quindi è colpa dell… -