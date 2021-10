Lutto nella moda italiana, addio a uno dei più grandi esempi di successo. Le sue creazioni uniche al mondo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le sue cravatte sono famose in tutto il mondo. Le hanno indossate anche gli ex presidenti degli Stati Uniti Barack Obama, Bill Clinton e Donald Trump. Il mondo della moda piange la scomparsa di Italo Ferretti, 78 anni, il re delle cravatte. Era originario di Silvi, in Abruzzo, ed era fondatore dell’omonima azienda conosciuta in tutto il mondo. Come scrive il quotidiano Il Centro, la sua azienda nata nel 1970 e portata avanti dai figli, esporta in tutto il mondo cravatte e prodotti tessili di alta manifattura. Aveva venduto la sua cravatta anche all’ex presidente statunitense Donald Trump e nel 2012 la sua ditta era stata invitata a Londra, alla celebrazione dell’Army and Navy Club per il suo 175° anniversario, in concomitanza con il sessantesimo anniversario di regno della Regina Elisabetta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le sue cravatte sono famose in tutto il. Le hanno indossate anche gli ex presidenti degli Stati Uniti Barack Obama, Bill Clinton e Donald Trump. Ildellapiange la scomparsa di Italo Ferretti, 78 anni, il re delle cravatte. Era originario di Silvi, in Abruzzo, ed era fondatore dell’omonima azienda conosciuta in tutto il. Come scrive il quotidiano Il Centro, la sua azienda nata nel 1970 e portata avanti dai figli, esporta in tutto ilcravatte e prodotti tessili di alta manifattura. Aveva venduto la sua cravatta anche all’ex presidente statunitense Donald Trump e nel 2012 la sua ditta era stata invitata a Londra, alla celebrazione dell’Army and Navy Club per il suo 175° anniversario, in concomitanza con il sessantesimo anniversario di regno della Regina Elisabetta ...

Advertising

aslxeep4llen : @alatussyaksha no andrea sono in lutto itto e albedo entrambi nella 2.1 dioca - SIENANEWS : Classe 1932 Brandani è stato una figura storica per il rione di Fontebranda di cui è stato barbaresco per moltissim… - SandraCeradini : RT @fendente1: Il mio cane leggenda: Il cucciolo di Cocker Spaniel Jamie aiuta le persone ad affrontare un momento difficile come quello de… - fendente1 : Il mio cane leggenda: Il cucciolo di Cocker Spaniel Jamie aiuta le persone ad affrontare un momento difficile come… - NewSicilia : È deceduto nella notte lo storico politico siciliano #Newsicilia -