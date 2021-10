Lazio | Immobile corre verso il recupero | l' Inter nel mirino

(Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA - In mattinata i controlli in clinica Paideia , poi nel pomeriggio il primo allenamento a Formello dopo l'infortunio. Ciroprova a recuperare per la sfida di sabato prossimo contro l'...

Ciroprova a recuperare per la sfida di sabato prossimo contro l'Inter . Il capitano dellaè fermo dal 30 settembre scorso, quando alzò bandiera bianca durante la sfida di Europa ......primo Sono riprese le operazioni dellanel proprio centro sportivo. Senza troppi giri di parole, a cinque giorni dalla sfida contro l' Inter l'interesse era tutto sulle condizioni di. ...Ciro Immobile è un campione in campo e fuori. Sul rettangolo verde per lui parlano i numeri, mentre la splendida famiglia composta dalla moglie Jessica e i figli Michela, Giorgia e ...Riecco Ciro Immobile sul campo dopo i controlli di questa mattina in Paideia. L’attaccante della Lazio ha ripreso a lavorare sul terreno di gioco dopo le sedute in palestra della scorsa settimana: seg ...