Ultime Notizie dalla rete : Lavori metropolitana Lavori in metropolitana, gli orari dei bus sostitutivi per la linea verde Quasi sei mesi di lavori. Da oggi 11 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022 disagi per chi viaggia in metropolitana dopo le 22 . Ad essere interessati dai lavori di rinnovo dei binari e dell'infrastruttura sono i treni della linea verde M2 . "Dopo le 22 i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono ...

Fi - Pi - Li, dal 13/10 riapertura a 4 corsie nel Fiorentino ... sindaco della Città Metropolitana di Firenze - . Sono stati mesi difficili, nei quali ci siamo assunti tutte la responsabilità di agire per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza prima e quelli ...

Lavori in metropolitana, gli orari dei bus sostitutivi per la linea verde IL GIORNO Ex area Falck a Sesto San Giovanni, al via la riqualidìficazione Posata la prima pietra della futura nuova stazione ferroviaria, che dà il via al più grande progetto di rigenerazione urbana in Italia e fra i ...

Cerimonia di posa della prima pietra della nuova stazione di Sesto San Giovanni Nuova stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni: cerimonia di posa della prima pietra alla presenza delle istituzioni.

