La petizione per mettere al bando i partiti di ispirazione fascista (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ partita ufficialmente la petizione che anche Next sostiene sposandone a pieno le ragioni, la richiesta dopo i fatti di questo weekend è una e una sola: sciogliere partiti e movimenti di ispirazione neofascista. “I fatti di Roma sono solamente l’ultima goccia. È ore di dire basta alla violenza squadrista e fascista. Un basta definitivo. È ora, come già richiesto dall’ANPI nell’appello “Mai più fascismi”, di sciogliere Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione, Fiamma Tricolore e tutti i partiti e movimenti che si rifanno alle idee e alle pratiche del fascismo – scrive Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente del Partito Democratico dal 22 febbraio 2020 -. È ora di sostenere le iniziative parlamentari finalizzate a bandire le organizzazioni neofasciste di estrema destra. È ora, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) E’ partita ufficialmente lache anche Next sostiene sposandone a pieno le ragioni, la richiesta dopo i fatti di questo weekend è una e una sola: scioglieree movimenti dineo. “I fatti di Roma sono solamente l’ultima goccia. È ore di dire basta alla violenza squadrista e. Un basta definitivo. È ora, come già richiesto dall’ANPI nell’appello “Mai più fascismi”, di sciogliere Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione, Fiamma Tricolore e tutti ie movimenti che si rifanno alle idee e alle pratiche del fascismo – scrive Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente del Partito Democratico dal 22 febbraio 2020 -. È ora di sostenere le iniziative parlamentari finalizzate a bandire le organizzazioni neofasciste di estrema destra. È ora, ...

