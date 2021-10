Juventus, occhio a Tuchel: il tecnico mette nel mirino due obiettivi bianconeri (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Juventus è già all’opera per rinforzare la squadra a disposizione di Max Allegri. Tra i tanti obiettivi vi sono Aurelien Tchouameni, centrocampista francese classe 2000 del Monaco e Ousmane Dembélé, ala classe ’97 del Barcellona. A rovinare i piani di “Madama”, però, potrebbe esserci Thomas Tuchel e il suo Chelsea. Dembélé Barcellona Juventus Secondo quanto rivelato da “Tuttosport”, il Chelsea sarebbe la principale concorrente della Juventus per Tchouameni, mentre secondo “Mundo Deportivo” i londinesi sarebbero anche su Dembélé. Il centrocampista avrebbe intenzione di lasciare la Ligue 1 per tentare il salto in una big e la valutazione del Monaco si aggira intorno ai 40 milioni di euro. L’esterno transalpino, invece, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Laè già all’opera per rinforzare la squadra a disposizione di Max Allegri. Tra i tantivi sono Aurelien Tchouameni, centrocampista francese classe 2000 del Monaco e Ousmane Dembélé, ala classe ’97 del Barcellona. A rovinare i piani di “Madama”, però, potrebbe esserci Thomase il suo Chelsea. Dembélé BarcellonaSecondo quanto rivelato da “Tuttosport”, il Chelsea sarebbe la principale concorrente dellaper Tchouameni, mentre secondo “Mundo Deportivo” i londinesi sarebbero anche su Dembélé. Il centrocampista avrebbe intenzione di lasciare la Ligue 1 per tentare il salto in una big e la valutazione del Monaco si aggira intorno ai 40 milioni di euro. L’esterno transalpino, invece, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con ...

