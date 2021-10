Incidente sul GRA nella Galleria Appia: un ferito e traffico in tilt (Di lunedì 11 ottobre 2021) traffico paralizzato sul Grande Raccordo Anulare a causa di un Incidente nella Galleria Appia avvenuto circa un’ora fa. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due veicoli, mentre una persona nell’impatto è rimasta ferita. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute, ma quello che è certo è che il traffico è andato in tilt, nonostante ora tutto si sia risolto e lentamente si sta ritornando alla normalità. #A90 #RaccordoAnulare#Incidente risolto, permangono code per traffico intenso careggiata interna@WazeLazio @Emergenza24 @News 24it @er GRA #viabiliLAZ https://t.co/QoZ3aF5nco — Astral Infomobilità (@astralmobilita) October 11, 2021 Permangono ancora rallentamenti in carreggiata esterna ed interna. Sul posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021)paralizzato sul Grande Raccordo Anulare a causa di unavvenuto circa un’ora fa. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, due veicoli, mentre una persona nell’impatto è rimasta ferita. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute, ma quello che è certo è che ilè andato in, nonostante ora tutto si sia risolto e lentamente si sta ritornando alla normalità. #A90 #RaccordoAnulare#risolto, permangono code perintenso careggiata interna@WazeLazio @Emergenza24 @News 24it @er GRA #viabiliLAZ https://t.co/QoZ3aF5nco — Astral Infomobilità (@astralmobilita) October 11, 2021 Permangono ancora rallentamenti in carreggiata esterna ed interna. Sul posto ...

Advertising

TgrRaiLombardia : #Milano incidente aereo. le prime immagini dell'incendio dopo l'impatto dell'aereo precipitato sul parcheggio in co… - CorriereCitta : Incidente sul GRA nella Galleria Appia: un ferito e traffico in tilt - ZzuCicciu : RT @benzinazero: Incidente esemplare in motocicletta: corre troppo veloce sul bagnato, cade per evitare un anziano che attraversa a piedi c… - benzinazero : Incidente esemplare in motocicletta: corre troppo veloce sul bagnato, cade per evitare un anziano che attraversa a… - maxnever : RT @OmegaClickOffi1: ???????? Mega inchiesta dati alla mano in merito all'incidente di un sottomarino USA nel Mar Cinese Meridionale il 2 Ottob… -