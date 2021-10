Ikea si butta nella “democratizzazione” della moda Attirerà i fan come le scarpe di Lidl?

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dal 14 ottobre sarà disponibile in Italia la nuova linea di abbigliamento di. Il colosso svedese di mobili e arredamento per la casa offrirà al mercato italiano la sua seconda collezione di. La prima è stata presentata ad agosto del 2020 in Giappone ed era ispirata alla cultura pop giapponese. Magliette, felpe e cappellini sono alcuni dei pezzi, che hanno un prezzo dai 2 euro fino a 25 euro. Ci sono anche borse di tessuto, teli da spiaggia, bottiglie d’acqua e un iconico portachiavi. Nel 2020,ha lanciato una capsule collection di grande successo con Virgil Abloh, direttore creativolinea maschile di Louis Vuitton e fondatore del brand Off-White. Si trattava di tavoli, sedie, fodere e articoli di decorazione per la casacollezione Markeräd, esautite in poche ore. Secondo ...