Gp Turchia | Wolff | “Abbiamo fatto la scelta giusta”

Al termine del Gp di Turchia, Toto Wolff ha fatto chiarezza sulla strategia Mercedes utilizzata per Lewis Hamilton. La strategia della Mercedes ha fatto storcere il naso a Lewis Hamilton, arrivato quinto al termine del Gran Premio di Turchia. Il sette volte campione del mondo, avrebbe voluto prendersi un rischio per provare a salire sul podio. Il team però ha optato per una scelta conservativa montando un nuovo set di intermedie. Il pilota non ha gradito la scelta della scuderia ma nel post gara, Toto Wolff ha chiarito la scelta del muretto Mercedes.

