GFVip, Soleil parla di Dayane: ‘chissà come sta adesso’. Dovrebbero informarla? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Soleil Sorge e Dayane Mello sono amiche nella vita privata. Dentro la casa del GFVip, Soleil ha parlato dell’amica (ed ex concorrente del reality) insieme a Lulù. L’anno scorso Dayane ha vissuto con forza e grinta la stessa esperienza. LEGGI ANCHE:– GFVip, Dayane su Soleil: il messaggio della modella brasiliana all’amica prima dell’inizio del reality Soleil sa che Dayane sta partecipando a un reality in Brasile, ma non può essere al corrente delle tristi vicissitudini che l’hanno interessata in queste settimane. Fuori dal GFVip, degli abusi che Dayane ha ricevuto durante “A Fazenda” ne ha parlato persino la trasmissione Le Iene, e tutto il web ... Leggi su funweek (Di lunedì 11 ottobre 2021)Sorge eMello sono amiche nella vita privata. Dentro la casa delhato dell’amica (ed ex concorrente del reality) insieme a Lulù. L’anno scorsoha vissuto con forza e grinta la stessa esperienza. LEGGI ANCHE:–su: il messaggio della modella brasiliana all’amica prima dell’inizio del realitysa chesta partecipando a un reality in Brasile, ma non può essere al corrente delle tristi vicissitudini che l’hanno interessata in queste settimane. Fuori dal, degli abusi cheha ricevuto durante “A Fazenda” ne hato persino la trasmissione Le Iene, e tutto il web ...

