Gf VIP, Manuel lascia Lulù: lei si dispera e se la prende con tutti (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo lascia ancora una volta Lulù Selassié, ma la ragazza continua a insistere fino a prendersela con il Gf VIP. Scopriamo cosa è successo nelle ultime ore. Leggi anche: Gf VIP, Lulù violentata e ricattata: la confessione della sorella Clarissa Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié Manuel Bortuzzo ha perso definitivamente la pazienza di fronte alle pressioni di Lulù... Leggi su donnapop (Di lunedì 11 ottobre 2021)Bortuzzoancora una voltaSelassié, ma la ragazza continua a insistere fino arsela con il Gf VIP. Scopriamo cosa è successo nelle ultime ore. Leggi anche: Gf VIP,violentata e ricattata: la confessione della sorella ClarissaBortuzzo controSelassiéBortuzzo ha perso definitivamente la pazienza di fronte alle pressioni di...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, il bacio tra Manila e Manuel: come la prenderà Lulù? – VIDEO - StellaMc82 : @mesorottaercazz Il padre è un affamato di soldi, ridicolo ed egoriferito. Ricordo che all'indomani dell'incidente… - Diregiovani : Manuel Bortuzzo ha deciso di chiudere la storia con Lulù Selassiè. Per il 22enne triestino la situazione non può ev… - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, Lulù si lascia andare ad un bagno di lacrime e incolpa il reality per la fine della sua storia con Manuel… - MICIO7BEAR : RT @mattino5: Commozione e stupore degli altri inquilini al #GFVIP #Mattino5 -