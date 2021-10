Garcia: «Gol Mbappé? Regola assurda! Come potevo non intervenire?» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Eric Garcia ha commentato con parole amare la sconfitta in finale di Nations League contro la Francia Eric Garcia non ci sta e commenta con parole amare la sconfitta in finale di Nations League contro la Francia. Il difensore “colpevole” di aver rimesso in gioco Mbappé in occasione del 1-2 dei Blues ha commentato così l’accaduto: «Mi sono allungato, ho toccato la palla ma Mbappé era in fuorigioco. L’arbitro ha detto che avevo intenzione di giocare il pallone e che avrei dovuto allontanarmi. La Regola è questa e fa male: un difensore non può mai pensare nella vita di non intercettare quel pallone, spero che possano cambiarla». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ericha commentato con parole amare la sconfitta in finale di Nations League contro la Francia Ericnon ci sta e commenta con parole amare la sconfitta in finale di Nations League contro la Francia. Il difensore “colpevole” di aver rimesso in giocoin occasione del 1-2 dei Blues ha commentato così l’accaduto: «Mi sono allungato, ho toccato la palla maera in fuorigioco. L’arbitro ha detto che avevo intenzione di giocare il pallone e che avrei dovuto allontanarmi. Laè questa e fa male: un difensore non può mai pensare nella vita di non intercettare quel pallone, spero che possano cambiarla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

