F1 | dove correranno i piloti nel 2022 Tra cambi di scuderia e pochi posti ancora disponibili

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Manca solo un tassello per completare il mosaico deiche parteciperanno al Mondiale di F1. Il postovacante è presente in Alfa Romeo che, dopo aver salutato il finnico Kimi Raikkonen, deve trovare un compagno per il suo connazionale Valtteri Bottas che dalla Mercedes approda nel team che gareggia con licenza svizzera. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti gli scenari dello schieramento del prossimo anno in cui potrebbero non esserci italiani presenti. Antonio Giovinazzi è in attesa di una conferma in Alfa Romeo, una situazione che non è per nulla sicura. Le voci non sono favorevoli per il pugliese che molto probabilmente sarà rimpiazzato dal cinese Guanyu Zhou, pilota che attualmente sta lottando per il titolo nella FIA F2. Il nativo di Shanghai porterebbe un importante somma di denaro nelle casse di Alfa Romeo, una ...