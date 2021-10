De Laurentiis e il sindaco Manfredi insieme al Maradona col Torino | si parlerà dei lavori per lo stadio

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Quella che è entrata oggi, lunedì 11 ottobre, sarà una settimana ricca di cambiamenti, a Napoli e non solo. Innanzitutto, cambieranno molti sindaci in varie città, anche grandi, del nostro Paese: Gaetanoè pronto ad insediarsi al posto deluscente Luigi De Magistris. Nel calcio all'epoca del Covid, invece, rivedremo il 75% di capienza ammessa negli stadi dopo aver visto il 50% nelle prime giornate. Ora, tra tutti i tifosi in più che affolleranno lodomenica prossima contro il, ci sarà proprio il nuovo, affianco al presidente azzurro Aurelio De, per discutere di un argomento molto delicato e importante, come segnala oggi Tuttosport. "In virtù del nuovo decreto, è stato ampliato a 41mila il numero dei ...