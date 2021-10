Controlli straordinari dei carabinieri sul territorio pontino | raffica di denunce

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi, a Latina e Sezze, a conclusione di servizioo coordinato di controllo delfinalizzato alla prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa svolto nei quartieri ad alto indice di degrado e delittuosità, idella locale compagnia deferivano all’autorità giudiziaria 11 persone: • un 29 enne di Terracina sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 1,25 g/l; • un 20 enne sorpreso alla guida di autovettura in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l che si rifiutava di sottoporsi ad accertamento per rilevare lo stato di alterazione dovuto a stupefacenti; • una 22 enne che, a seguito di sinistro stradale, risultava sprovvista di patente di guida in quanto mai conseguita nonché con ...

Operazione dei carabinieri a Latina e Sezze oggi, un 'servizio straordinario coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità ed illegalità ...Sono stati effettuatia San Basilio dalle forze dell'ordine. Via Luigi Gigliotti, via Carlo Tranfo, via Girolamo Menchelli e via Corinaldo , in queste strade, note piazze di spaccio, chiamate ...Nella giornata di oggi i militari a Latina e Sezze a conclusione di servizio straordinario coordinato di controllo del territorio finalizzato alla ...Roma, 11 ott. (Labitalia) - “L'acquisto di Borsa Italiana da parte di Euronext con il contestuale ingresso di Cassa Depositi e Prestiti è un punto di forza per ...