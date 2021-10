Cambiano le date del reddito di cittadinanza | ecco come

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cambiano date

ilGiornale.it

Cambia il calendario dei pagamenti per i percettori del reddito di cittadinanza . L'Inps ha variato lenelle quali viene erogata la misura di sostegno al reddito riservata a cittadini in età da lavoro e pensionati. Nel mese di settembre si sono già registrate delle variazione e dei cambiamenti nel ...Come leggere ledi scadenza Anzitutto, una piccola precisazione: sui vaccini non è indicata ... Le scadenze degli altri vaccini nonNel caso del vaccino Spikevax di Moderna, per l'Europa l'...L'Inps ha modificato le date in cui viene liquidata la misura. Il 27 del mese arriva per tutti l'Assegno unico temporaneo ...Come cambia la quarantena a scuola, tamponi a tutti per evitare la didattica a distanza e meno restrizioni per i vaccinati.