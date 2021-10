Calciomercato Inter | Marotta punta Belotti I dettagli

(Di lunedì 11 ottobre 2021): i nerazzurri cercano unae Beppenon avrebbe perso di vista Andreadel Torino In vista anche di un possibile addio di Alexis Sanchez a gennaio, l’sonda il terreno delalla ricerca di unagià a gennaio. E il nome forte, che gravita in orbita nerazzurra da un po’ di tempo, sarebbe quello di Andrea. Il capitano del Torino andrà in scadenza il prossimo giugno e il rinnovo pare essere complicato. E così, come riportato da Tuttosport,sarebbe pronto all’assalto a gennaio. L’a.d. dell’, come noto nella sua carriera, predilige i calciatori italiani così da cementare al meglio lo spogliatoio e il Gallo sarebbe il colpo ...

Per la sessione invernale di mercato , invece, l'punterebbe a un altro assistito di Raiola: Armando Izzo . Motivo? 'Le alternative ai titolari non hanno fin qui ricevuto grande fiducia da ...In casascatta l'allarme per la proposta dalla Premier League nei confronti di Brozovic, che piace molto al Newcastle Beppe Marotta (.it)Il ricco Newcastle pensa a Marcelo Brozovic. La ...L’Inter e Simone Inzaghi hanno bisogno di centellinare la difesa e per farlo si pensa principalmente a due nomi: Bremer ed Izzo del Torino. Come riportato da Tuttosport, l’aiuto potrebbe arrivare da M ...JUVENTUS ROMA ALLEGRI MOURINHO – Domenica alle ore 20.45 andrà in scena una grande sfida per il calcio italiano: Juventus-Roma. All’Allianz Stadium un match che vedrà di fronte anche due grandi tecnic ...